Na een wisselend bewolkte nacht neemt de bewolking dinsdagochtend snel toe, gevolg door af en toe regen. Er waait een stevige zuidenwind die in de avond aantrekt tot stormachtige kracht in de kustprovincies.

De meeste regen valt in de noordwestelijke helft van het land. In de avond wordt het vanuit het zuidwesten droger en klaart het af en toe op. Het wordt 17 tot 20 graden.

Woensdag verloopt stormachtig en wisselvallig. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten in de tweede helft van de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend. In het hele land zijn windstoten mogelijk tot 75 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 85 kilometer per uur en aan de kust tot 95 kilometer per uur.

