TikTok stapt naar de rechter om verbod van Trump aan te vechten

TikTok heeft de Amerikaanse regering maandag voor de rechter gedaagd vanwege het dreigende TikTok-verbod in de Verenigde Staten. Het bedrijf schrijft in een blogpost "geen andere keus" te hebben dan juridische stappen te ondernemen.

Duits ziekenhuis vindt sporen van vergiftiging bij Navalny

Het Charité-ziekenhuis in Berlijn heeft sporen van vergiftiging gevonden in het lichaam van Alexei Navalny. De Russische oppositieleider werd naar dit ziekenhuis gebracht nadat hij vorige week ernstig ziek was geworden tijdens een vlucht in Rusland.

Reisadvies voor drie Franse regio's aangescherpt, oranje advies voor Spanje

Het ministerie voor Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies voor drie Franse regio's vanaf dinsdag 0.00 uur aan naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) vanwege de verhoogde besmettingsgraad. Het gaat om de regio's Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes (Zee-Alpen). Ook het reisadvies voor Spanje wordt aangepast naar oranje. Daarnaast wordt het reisadvies voor Monaco aangescherpt naar oranje. Dit geldt ook voor de Schotse stad Aberdeen.

Twee prominente Wit-Russische oppositieleden om onbekende reden opgepakt

De Wit-Russische oppositieleden Sergei Dylevsky en Olga Kovalkova zijn maandag vastgezet. Het is nog onduidelijk waarom ze zijn opgepakt. De twee oppositieleden werden bij de ingang van een fabriek gearresteerd. De twee zijn lid van de coördinatieraad die onlangs door de oppositie is opgericht om de overgang naar een democratisch model te coördineren.

Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van praatprogramma Op1

Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van praatprogramma Op1, zo kondigt de 36-jarige journalist maandag aan in zijn podcast Zelfspodcast. Zijn vervanger wordt dinsdag tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep bekendgemaakt. Volgens Schimmelpenninck was zijn werk als presentator van Op1 een "experiment".

Storm Laura laat spoor van vernieling achter in Caribisch gebied

Tropische storm Laura heeft tot zeker acht doden geleid in de Dominicaanse Republiek en Haïti. Laura bracht hevige regenval en zware windstoten met zich mee. Veel bomen werden ontworteld en meerdere panden raakten beschadigd.

Het weer op vakantie

Benelux: Dinsdag is het op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Misschien dat het in de zuidelijke delen van de Ardennen en ook in Luxemburg nog even weet op te klaren. Daar wordt het een graad of 24, elders blijft de temperatuur op 20 graden steken.

Duitsland: In het uiterste westen van Duitsland valt dinsdag af en toe regen. Elders is er wel veel bewolking, maar blijft het zo goed als droog. Het is op veel plaatsen benauwd warm met langs de Rijn temperaturen tot 28 graden.

Noorwegen: Het is al een beetje herfst in het noorden van Europa. Op veel plaatsen bepalen buien het weerbeeld. Op de hoogste bergtoppen valt de neerslag zelfs al als sneeuw. In de laaggelegen gebieden aan zee en het zuidoosten van Noorwegen wordt het in de middag nog tussen 14 en 18 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: Terwijl het dinsdag overwegend droog blijft in de Alpenregio, valt er later op woensdag wel her en der een fikse onweersbui. Met geregeld zon loopt de temperatuur in de meeste dalen nog op tot rond 25 graden.

Frankrijk: In het noorden van Frankrijk lijkt het herfst met dinsdag regenachtig weer en woensdag enkele buien en veel wind. In het zuiden van Frankrijk zit de zomer nog altijd stevig in het zadel. Het is zonnig en warm, op meerdere plaatsen stijgt het kwik nog naar een graad of 30.

Spanje en Portugal: Heel af en toe schuift er een bui richting Spanje. Daar had Mallorca maandag mee te maken en ook dinsdag is een enkele bui aan de Costa Brava en op de Balearen niet geheel uitgesloten. Verder is het zonnig en uiteraard warm. In Andalusië wordt het lokaal 40 graden.

Italië: De kans op buien neemt in Italië verder af. Vooral in de berggebieden kan nog wel een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen, maar de meeste vakantiegebieden beleven dinsdag een zonnige en warme zomerdag.

Griekenland: De verandering in het weerbeeld in Griekenland zijn minimaal. Ideaal vakantieweer dus. Elke dag is het zonnig en warm met temperaturen die rond 28 graden uitkomen. De wind op de Egeïsche Zee is wel vrij sterk.

