Bij een verkeersongeluk op de N57 ter hoogte van het Zuid-Hollandse Goedereede zijn maandagmiddag tien personen gewond geraakt. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie een met ernstige verwondingen, meldt de politie in gesprek met NU.nl.

Het ongeluk vond rond 16.15 uur plaats. Volgens de politie waren er drie personenauto's en een busje bij het ongeluk betrokken.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. In verband met het ongeval was de N57 tussen Stellendam en Goedereede in beide richtingen afgesloten.