Maandag is het wisselvallig en vallen er een aantal buien. De meeste buien vallen in het noorden, de minste in het zuiden.

Ondanks de flinke hoeveelheid stapelwolken is er van tijd tot tijd ook ruimte voor de zon om door te breken. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.

In de namiddag en avond nemen de buien af en klaart het meer en meer op.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boven aan de voorpagina.