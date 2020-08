Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Amsterdam hebben zondag 148 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje, meldt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema aan regiopartner AT5.

Naast de uitgeschreven boetes zijn er ook zo'n duizend waarschuwingen uitgedeeld door de politie. In één geval werd niet geluisterd en heeft de politie een aanhouding verricht, meldt AT5.

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam kondigden vrijdag al aan dat vanaf dit weekend sneller boetes worden uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje in de gebieden waar dat verplicht is. Zo'n boete bedraagt 95 euro.

Sinds 5 augustus is het in Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen op de Wallen, de Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45. Ook in Rotterdam geldt sinds die dag een mondkapjesplicht op enkele drukke plekken. Tijdens de eerste weken van deze mondkapjesplicht werden boetes echter nog amper uitgedeeld.

Boete was eerst 395 euro

De boete was in eerste instantie 395 euro, omdat er nog geen zogenoemde feitcode van het Openbaar Ministerie was. De boete werd dan gegeven vanwege het niet houden van afstand en voor het niet opvolgen van het bevel van een ambtenaar in functie.

Tijdens een commissievergadering bleek donderdag dat de feitcode er nu wel is, waardoor de boete 300 euro goedkoper is geworden en uitkomt op 95 euro. "Dit is goed nieuws", zei burgemeester Halsema. "Het was namelijk ingewikkeld te opereren met een boetebepaling die wij eigenlijk niet in verhouding vonden tot de draagplicht die wij oplegden."

"Het geven van boetes is altijd het sluitstuk bij gedragsverandering", aldus de woordvoerder van de burgemeester. "Looprichtingen aangeven, mensen aanspreken en het uitdelen van mondkapjes werkt beter. We hopen dat beboeten de uitzondering blijft en mensen aan een waarschuwing genoeg hebben."

Het gaat alleen nog om de boetes uitgedeeld door gemeentelijke handhavers. De cijfers van de politie worden later bekend.