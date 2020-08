Gemeenteraadslid en vakbondsbestuurder Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant) is zaterdagavond dood gevonden in zijn woning. Dat bevestigen bronnen zondag aan NU.nl na berichtgeving door onder meer het AD en Omroep Brabant. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden.

De Vlieger was fractievoorzitter van de lokale PvdA en bestuurder bij FNV in de sector Publiek Belang.

"We zijn in shock", laat een woordvoerder van de vakbond weten. "Hij was een hele aardige, integere, betrokken collega. Een vakbondsman in hart en nieren."

De politie wil nog niets kwijt over de verdachte. Hij was zaterdagavond aangehouden, maar zondagochtend nog niet verhoord.

Rechercheurs zijn nog druk bezig met sporenonderzoek in het huis aan de Regent Smitsstraat. "Dat zal in ieder geval nog vandaag en een deel van maandag in beslag nemen", meldt de politie.

"Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn en er zal een buurtonderzoek worden gehouden." Getuigen worden gevraagd zich te melden.