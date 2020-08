De gemeente Beverwijk maant De Bazaar om een aantal hallen te sluiten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen, maar de overdekte markt weigert dat. "Als de gemeente wil dat het dichtgaat, moeten zij het dicht komen gooien", aldus marketingmanager Mariska Roos zondag tegen NH Nieuws.

De verplichte sluiting van hal 30 tot en met 33 (de Oosterse markt, versmarkt en de foodcourt) werd volgens Roos zaterdagavond laat bekendgemaakt door de gemeente Beverwijk en moest zondagochtend al ingaan. Het blijkt in de vier hallen namelijk onmogelijk om de 1,5 meter afstand te handhaven.

"We zijn ontzettend overvallen door het besluit", aldus Roos tegen de omroep. "Wij hebben dan ook besloten dat we daar niet mee akkoord gaan. Als de gemeente wil dat het dichtgaat, moeten zij zorgen dat ze het dichtgooien." Volgens de marketingmanager werd het besluit pas om 23.00 uur bekendgemaakt.

Als alternatief mag een deel van de kramen wel tijdelijk buiten staan, maar dat is voor de horecagelegenheden (met vaste keukens) vrijwel onmogelijk.

"Ondernemers zijn woest", vervolgt Roos. "We hebben vrijdag nog overleg gehad met de veiligheidsregio en zaten toen nog lang niet aan de taks van maatregelen. Het komt als een volledige verrassing, en dat op zaterdagavond, terwijl mensen hun waar hebben ingekocht."

Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat er meermaals problemen met het afstand houden zijn geconstateerd. "Sommige dingen gaan heel goed, maar er zijn echt nog wel wat problemen met afstand." Het is voor de ondernemers niet leuk, maar de sluiting is wel nodig, benadrukt een woordvoerder.

De veiligheidsregio is nog aan het overleggen met politie, handhaving en het Operationeel Team over een reactie of eventueel ingrijpen op het besluit van de Beverwijkse Bazaar om open te blijven.