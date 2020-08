In een woning in Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant) is zaterdagavond een dode man gevonden. Volgens onder meer het AD en Omroep Brabant gaat het om de lokale PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer zou in het dagelijks leven bestuurder zijn bij FNV in de sector Publiek Belang. De politie kan echter nog niet bevestigen dat het inderdaad om De Vlieger gaat. "We hebben zijn identiteit nog niet vastgesteld", benadrukt een politiewoordvoerder.

Ook over de aangehouden man wil de politie nog niets kwijt. Hij was zaterdagavond aangehouden, maar zondagochtend nog niet verhoord. Rechercheurs zijn nog druk bezig met sporenonderzoek in het huis aan de Regent Smitsstraat.