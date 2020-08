Na achttien warme dagen is er zondag in Nederland geen enkele regionale hittegolf meer. In delen van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland was de maximumtemperatuur sinds 5 augustus elke dag 25 graden of hoger. Zondag is dat naar verwachting voor het eerst niet meer het geval, meldt Weerplaza.

De landelijke hittegolf kwam afgelopen dinsdag, na dertien dagen, al ten einde. Toen werd het voor het eerst niet warmer dan 24 graden.

Om aan de term 'regionale hittegolf' te voldoen', moet het op een KNMI-meetstation minstens vijf dagen achtereen warmer dan 25 graden zijn, waarvan drie dagen minimaal 30 graden.

Dit werd bij de meetpunten in Hupsel, Volkel, Ell, Arcen en Beek tot en met zaterdag ruimschoots gehaald. Bij de meetpunten in Gilze-Rijen en Deelen viel het doek een dag eerder al.

De Bilt bepalend voor landelijke hittegolf

Indien dergelijke temperaturen op het meetstation in De Bilt worden behaald, is er sprake van een landelijke hittegolf.

De landelijke hittegolf van de afgelopen weken is de langste die ooit werd gemeten in de maand augustus. Bij het oude record van begin augustus 2004 ging het om tien dagen. De langst gemeten landelijke hittegolf duurde in totaal zestien dagen. Deze begon op 15 juli 2006.

De warmste dag in De Bilt was zaterdag 8 augustus, het werd toen 34,6 graden. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 waren de temperaturen zo hoog op 8 augustus.