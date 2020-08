Een groep jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag de confrontatie met de politie gezocht na een uitslaande brand in het Gelderse Wezep. Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving door Omroep Gelderland.

De politie meldt zondag dat twee jongens zijn aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging en belediging van agenten. Twee agenten hebben aangifte van mishandeling gedaan.

De brandweer kwam tegen 3.00 uur af op een melding over een brand in een schuur nabij het Meidoornplein. Bij aankomst bleek het gebouw al volledig in brand te staan. Ook een naastgelegen huis vatte vlam en brandde helemaal uit.

Een groep van zo'n honderd jongeren kwam kijken toen de hulpdiensten de brand aan het blussen waren. Volgens de politie heerste er al een grimmige sfeer.

Toen de aanwezige politie aan de jongeren vroeg ruimte te maken voor de brandweer, kwam het volgens de politie tot een confrontatie. De politie gebruikte wapenstokken en honden om de situatie onder controle te krijgen. Na een uur keerde de rust enigszins terug in het centrum. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De politie Gelderland meldt dat er geen redenen zijn om uit te gaan van brandstichting. Het is nog onduidelijk wat wel de oorzaak van de brand is.