Bij een ernstig verkeersongeval in de Oldenzaalsestraat in Enschede zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personen overleden. Twee anderen raakten gewond, meldt de politie zondag.

Rond 1.40 uur kwamen twee voertuigen met elkaar in aanrijding. Het is nog niet duidelijk hoe dit kon gebeuren.

In een van de auto's zaten drie inzittenden. Twee van hen kwamen om het leven. Het gaat om twee mannen van 28 en 29 jaar uit Hengelo. De derde inzittende, een 24-jarige man uit Enschede, is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de andere auto, een 21-jarige vrouw uit Enschede, raakte eveneens gewond.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.