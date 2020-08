De zon breekt zondag geregeld door, maar veel warmer dan 19 tot 22 graden wordt het niet.

In de ochtend ontstaan buien die in de loop van de dag verder het land intrekken. Vooral in het noorden kan daarbij een klap onweer vallen. De zuidwest- tot westenwind waait matig tot krachtig met windkracht 3 tot 6.

Ook de komende week blijft het relatief koel en blijven de temperaturen rond de 20 graden schommelen.

