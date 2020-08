In een woning in het Noord-Brabantse Sint-Michielsgestel is zaterdagavond het lichaam van een man aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden.

Het lichaam van de man werd rond 18.30 uur aangetroffen in een woning aan de Regent Smitsstraat. De politie startte gelijk een groot onderzoek.

Later op de avond werd de verdachte aangehouden. "Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de verdachte", laat de politie van Oost-Brabant weten via Twitter. Zo is onder meer de rol van de verdachte bij de dood van de man nog niet duidelijk.

De technische recherche is aanwezig voor sporenonderzoek in en rondom de woning. De straat is in beide richtingen afgezet.