Agenten in het Brabantse Standdaarbuiten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een negentienjarige automobilist aangehouden die tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol voor een beginnend bestuurder had gedronken, zo meldt de politie.

De agenten zagen de man rond 4.00 uur slingerend over de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten rijden. Ze gaven de chauffeur een stopteken om hem te kunnen controleren. In eerste instantie gaf hij hier geen gehoor aan. Pas toen de politie ook met lichten seinde, kwam de auto tot stilstand.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel gedronken had, waarna hij is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Daar bleek dat hij 890 ug/l op had - ruim tien keer de hoeveelheid alcohol die je als beginnend bestuurder mag drinken om nog auto te mogen rijden.

Een beginnend bestuurder mag 88 ug/l op hebben wanneer hij moet autorijden. Voor de meeste mannelijke automobilisten komt dat neer op ongeveer één glas alcohol, vrouwen bereiken deze grens vaak al eerder.

De man moest zijn rijbewijs direct inleveren. Daarbovenop kreeg hij een rijverbod van elf uur opgelegd. Dit betekent dat hij tot zaterdagmiddag geen enkel voertuig mag besturen.

Zijn rijbewijs wordt naar de officier van justitie opgestuurd. Die bepaalt hoe de zaak verder wordt afgehandeld.