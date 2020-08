Bij een zwaar verkeersongeval in de plaats Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vrijdagavond twee mensen overleden. Het gaat om Polen van 31 en 38 jaar, laat de politie zaterdagochtend weten.

Bij het ongeval, dat rond 22.00 uur plaatsvond op de Oudelandsedijk in Goeree-Overflakkee, waren twee auto's betrokken. Op foto's is te zien dat één voertuig in de sloot is beland, de andere auto raakte een boom.

Toen de hulpdiensten bij het ongeluk aankwamen, bleek dat een van de inzittenden was overleden. Hulpverleners troffen korte tijd later een tweede slachtoffer aan in het water. Ondanks reanimatie overleed de man.

De bestuurder van een van de wagens is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Het is nog niet bekend hoe de auto's in botsing zijn gekomen. De politie zegt een onderzoek te hebben ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.