Hoewel het afgelopen nacht lokaal met temperaturen van om en nabij de 25 graden nog erg warm was, lijkt daar de komende dagen geen sprake meer van. Vanaf zondag is het ook overdag een stuk minder warm. Het weerbeeld blijft overwegend zonnig en droog, gepaard met enkele buien of een klap onweer.

Deze avond kan het al gaan druppelen langs de kust. Elders in het land is er sprake van een heldere avond en nacht, waarin het met een gemiddelde temperatuur van zestien graden een stuk koeler is dan de voorgaande nacht.

Zaterdag wisselen bewolkte en zonnige periodes elkaar af. In de loop van de middag trekken vanuit het westen buien over het land, waarbij lokaal kans op onweer is. Ook komt er een vrij krachtige zuidwestenwind opzetten, melden meteorologen van Weerplaza.

In grote delen van het land daalt zaterdag de temperatuur met enkele graden ten opzichte van eerder deze week. Alleen in het zuidoosten wordt het met 25 graden nog relatief warm.

Zondag kan overdag temperatuur tot onder de 20 graden dalen

In de nacht van zaterdag op zondag koelt het echter verder af en is de aangevoerde lucht vanuit het buitenland minder warm, waardoor het kwik daalt tot maxima rondom de 20 graden. Noord-Nederland heeft daarnaast kans op forse regenbuien, gepaard met een vrij krachtige zuidwestenwind.

Volgens de weersverwachting van het KNMI blijft het ook aankomende week nog relatief koel, met temperaturen van 19 tot 22 graden.