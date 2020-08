Inmiddels zijn zo'n vijftig personen aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen in verschillende Utrechtse wijken van afgelopen week, meldt de politie vrijdag. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Volgens de politie zijn tijdens de rellen vooral mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het negeren van een noodbevel. Ook zijn drie mensen opgepakt voor opruiing via sociale media.

"Daders die met stenen en vuurwerk naar de politie gooiden en vernielingen aanrichtten, ontlopen hun straf echter ook niet", aldus de politie. De camerabeelden en de getuigenverklaringen worden nog geanalyseerd op herkenbaarheid van de daders en de strafbare handelingen. Meer arrestaties worden dus niet uitgesloten.

Het was de afgelopen week onrustig door rellen in verschillende Nederlandse steden. Zo zijn er rellen geweest in Den Haag, Rotterdam en Amersfoort. In Utrecht was het onrustig in de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen. Voor verschillende delen van de wijken werden noodbevelen afgekondigd.

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten had geen goed woord over voor de rellen. "Het geweld dat is gebruikt, kan absoluut niet. We moeten de daders dan ook hard aanpakken", zo zei de burgemeester maandag bij Radio M Utrecht.