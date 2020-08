Een negentienjarige man is opgepakt omdat hij opriep tot een zogeheten project X-feest in het Drentse Hoogeveen. Hij is donderdag aangehouden voor medeplichtigheid aan opruiing, meldt de gemeente vrijdag.

Bij een project X-feest worden mensen via sociale media massaal opgeroepen om te gaan feestvieren. Het bekendste voorbeeld in Nederland stamt uit 2012: in september van dat jaar werd een verjaardagsfeest van een zestienjarige inwoner van Haren gekaapt door relschoppers.

De oproep voor het feest in Hoogeveen verscheen enkele dagen geleden op sociale media en werd ook in appgroepen rondgestuurd. De organisatoren benadrukten niet uit te zijn op geweld, maar "er een gezellig feest" van te willen maken.

De negentienjarige verdachte uit Hollandscheveld wordt volgens de gemeente gezien als initiator van de oproepen. Hij zit vast voor verhoor. De autoriteiten hebben inmiddels meerdere malen duidelijk gemaakt dat het feest verboden is.

Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat het feest alsnog doorgaat. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de politie "er bovenop zit" en er wordt gemonitord, maar kan geen verdere informatie geven. "Er liggen meerdere scenario's om te voorkomen dat het uit de hand loopt", zegt hij.

Afgelopen week onrust in centrum van Hoogeveen

Het was de afgelopen dagen al meermaals onrustig in het centrum. Er werden acht jongeren, onder wie minderjarigen, opgepakt voor het afsteken van vuurwerk en belediging. De gemeente meldt dat zij een gebiedsontzegging hebben gekregen.

Volgens de woordvoerder ging het afgelopen week om een groep van ongeveer veertig personen. Medewerkers van de politie en de gemeente hebben ze donderdag thuis bezocht, zoals ze wel vaker doen bij overlast. "Zij en hun ouders kregen een stevig gesprek en een waarschuwingsbrief", aldus de gemeente over de huisbezoeken.