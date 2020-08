Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker laat vrijdag aan NU.nl weten niet inhoudelijk te willen reageren op het schaduwen van advocaten in de zaak-Ridouan T. Wel zegt hij dat er voor opsporingsdiensten regels gelden en dat het aan de rechter is om te toetsen of de politie zich daaraan gehouden heeft.

"Het Marengo-proces is een lang, ingewikkeld en belangrijk proces, waar we nog middenin zitten", aldus Dekker. "En als minister ga ik daar dus verder niet inhoudelijk op reageren. Zowel voor advocaten als opsporingsdiensten bestaan er regels. En het is aan de rechter om te toetsen of iedereen zich daaraan houdt."

Het AD meldde vrijdag dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef door de politie zijn gevolgd op Schiphol en in Dubai, omdat zij mogelijk met Ridouan T. hadden afgesproken. Zij hadden echter een afspraak met iemand anders.

Het OM bevestigt het verhaal en zegt binnen de kaders van de mogelijkheden te hebben gehandeld, omdat Meijering en Van Kleef T. niet bijstonden. Er zou dus geen sprake zijn van een schending van de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.

College van procureurs-generaal staat achter afweging

Ook het College van procureurs-generaal, het hoogste orgaan binnen het OM, staat achter de afweging van het OM. "In deze specifieke casus zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt door politie en het Landelijk Parket", aldus het college. Deze afwegingen zouden passen "binnen het kader van de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten, die voor het OM en alle opsporingsinstanties geldt".

Meijering en Van Kleef zeggen met ontzetting te hebben kennisgenomen dat zij als advocaat zijn geschaduwd in opdracht van het OM. Ze zeggen dat dit past binnen de "georkestreerde aanvallen" van het OM "binnen en buiten de rechtszaal" gericht op het kantoor waar beide advocaten werkzaam zijn.

Zij zullen tijdens de zitting op 27 augustus verder inhoudelijk reageren op de zaak.

Advocaat Ridouan T. is verbijsterd

Inez Weski, de advocaat van T. laat weten dat het OM "bereid en in staat is elke grens van nationale en internationale regelgeving en principes rücksichtslos te negeren", aldus de raadsvrouw. "Het Openbaar Ministerie meent zomaar eigen interpretaties van geheimhoudersrechten te mogen verzinnen."

"Bovendien blijkt het Openbaar Ministerie zich daarbij te hebben willen onttrekken aan rechterlijke controle, laat staan controle door de verdediging", vervolgt Weski, verwijzend naar het feit dat het schaduwen van de advocaten naar buiten is gekomen dankzij het AD.

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zegt met het College van procureurs-generaal contact op te nemen "om het verschoningsrecht uit te leggen, om immense zorgen te uiten dat dit is gebeurd en dat ervoor gekozen is het geheim te houden en niet te verantwoorden in het dossier", aldus Soeteman. "Dit mag nooit meer gebeuren."

Het AD meldt dat het OM laat weten dat er geen andere advocaten zijn gevolgd. Of er andere opsporingsmiddelen tegen raadslieden zijn ingezet is niet duidelijk.