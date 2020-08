De politie heeft advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai tijdens de zoektocht naar de op vlucht geslagen Ridouan T., schrijft het AD vrijdag op basis van eigen onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het nieuws.

Het OM bevestigt ook dat de politie in juni 2019 de tip kreeg dat Meijering T. mogelijk in Dubai zou ontmoeten.

Het rechercheteam dat onderzoek naar de verblijfplaats van T. deed, liet de vluchtgegevens van Meijering opvragen en volgde hem op de luchthaven om vast te stellen of hij naar Dubai zou vertrekken.

"Ook is aan de politie in Dubai een verzoek gedaan om hem na aankomst te volgen", aldus het OM. "In deze beslissing gaf de doorslag dat Meijering niet de advocaat van T. was."

Van Kleef was in aanwezigheid van Meijering en reisde samen met zijn kantoorgenoot op 19 juni naar Dubai. Ze vertrokken naar het land om Van Kleefs cliënt Khalid J. te bezoeken.

Advocaten zijn geschokt

De advocaten reageren in het AD geschokt op het feit dat ze werden gevolgd door de politie. "Het is het zoveelste symptoom van een ernstig overspannen rechtsstaat waarin advocaten moeten functioneren", aldus Meijering.

De advocaten werden pas na vragen van het AD door het OM ervan op de hoogte gebracht dat ze zijn gevolgd. Volgens justitie is er geen inbreuk gemaakt op de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt, omdat beide mannen T. niet bijstonden. Inez Weski is T.'s advocaat.

Het OM verantwoordt de actie door te stellen dat de aanhouding van T. op dat moment de hoogste prioriteit had vanwege de verdenking tegen zijn persoon. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe.

Nederlandse orde van advocaten reageert bezorgd

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) noemen het schaduwen van de advocaten echter zeer schokkend. "Een advocaat mag in de uitoefening van zijn werk nooit worden geobserveerd, omdat hij anders zijn werk niet vrijelijk kan doen", zegt NVSA-bestuurslid Geertjan van Oosten tegen de krant.

Ook andere strafrechtadvocaten spreken hun verbazing uit. Zo noemt Bart Swier de uitleg van het OM op Twitter "juridisch geklets". De "onaanvaardbare observatie" in Dubai heeft de advocaten volgens Swier in gevaar gebracht.

De verhoudingen tussen het OM en een deel van de advocatuur in het Marengo-proces staat onder hoogspanning sinds het uitlekken van een proces-verbaal. Daar staat in dat raadslieden geheime informatie naar de criminele organisatie van T. zouden hebben gelekt.