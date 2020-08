Na een broeierige nacht, waarin het kwik bijna nergens tot onder de 20 graden daalde, begint de vrijdag in het westen van het land vrij zonnig. De opklaringen breiden zich later op de dag over het hele land uit. Vooral in het oosten kunnen overdag nog enkele buien vallen.

Het wordt 24 tot 28 graden bij een naar het zuidwesten draaiende wind, die aantrekt tot een matige of vrij krachtige wind.

In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en zakt de middagtemperatuur naar 20 graden. Zaterdag staat daarbij een stevige zuidwestenwind.

