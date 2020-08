In het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk heeft de politie op aanwijzing van een van de verdachten het buitgemaakte horloge en een vuurwapen aangetroffen, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend.

"Er zullen schietproeven worden gehouden om vast te stellen of het wapen het gebruikte vuurwapen is. De verdachte die de politie aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vorige week een bekennende verklaring heeft afgelegd", aldus het OM.

De advocaat van een van de verdachten laat aan NU.nl weten dat zijn cliënt een bekennende verklaring heeft afgelegd. Het gaat om een twintigjarige Amsterdammer. Advocaat Schwartz wil niet dieper op de zaak ingaan.

De advocaat licht de relatie van zijn cliënt tot de andere verdachten niet toe. Het OM laat aan NU.nl weten dat de verdachten in ieder geval niet dezelfde achternaam hebben.

Schwartz wil niet kwijt of zijn cliënt eerder in aanraking is geweest met justitie of wat de aanleiding voor het schietincident was. "Dat zijn inhoudelijke zaken", aldus de advocaat, die wel zegt zijn cliënt al vijf jaar te kennen.

Diefstal horloge zou aanleiding zijn geweest

De 24-jarige Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten toen hij mogelijk wilde ingrijpen vanwege diefstal van het horloge van een van zijn vrienden. Hij was op die hete zomerdag bij het water in park De Oeverlanden in Amsterdam.

De politie zei eerder op donderdag dat tips en de getuigenverklaringen de zaak in een stroomversnelling hebben gebracht.

Mede dankzij de verklaringen - in combinatie met het tactische onderzoek - konden vorige week vijf verdachten worden opgepakt. Een van hen is dus de man die heeft bekend geschoten te hebben.

Een ander bleek uiteindelijk niets met de schietpartij te maken te hebben, maar is voor andere strafbare feiten vastgezet. Het OM laat aan NU.nl weten dat het gaat om een overtreding van de wapenwet.