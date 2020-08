Het einde van de zomervakantie betekent ook in coronatijd het begin van een nieuw seizoen voor amateursportclubs. Maar zijn ze wel klaar voor een 'coronaproof' competitie?

De KNVB ziet dat de meeste amateurclubs inmiddels goed voorbereid zijn voor het nieuwe seizoen. "Sinds 29 april mag er door de jeugd weer gevoetbald worden. Toen zijn de eerste stappen al gezet", aldus een woordvoerder.

Om het begin van de amateurcompetitie in goede banen te leiden, heeft de KNVB verschillende protocollen opgesteld om verantwoord te beginnen aan het seizoen. Hierin staat onder meer beschreven hoe clubs de verschillende stromen van toeschouwers onder controle kunnen houden. Daarbij moeten kleedkamers en douches groot genoeg zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Sportkantines moeten voldoen aan het Protocol Heropening Horeca.

Voor spelers verandert er ook het een en ander. Zo moeten de teams gefaseerd het speelveld betreden en er geldt een dringend advies om doelpunten op 1,5 meter afstand te vieren. Ook mogen er na een wedstrijd geen handen geschud worden en de nabespreking mag niet in de kleedkamer plaatsvinden.

De KNVB verwacht geen problemen bij de naleving van de coronaregels. "De protocollen zijn door de ruimte op de meeste sportcomplexen heel goed uitvoerbaar", aldus een woordvoerder. "En wat natuurlijk als motivatie werkt, is dat niemand besmet wil raken en iedereen koste wat het kost wil voorkomen dat de deuren moeten sluiten."

Bij hockey, waarvoor soortgelijke protocollen zijn opgesteld, is een vergelijkbaar beeld te zien, laat de Koninklijke Hockeybond Nederland weten. "De verenigingen en vrijwilligers doen er alles aan om de aan de protocollen te voldoen. Dat vraagt natuurlijk wel wat van de clubs, maar we krijgen tot nu toe geen signalen van verenigingen dat het niet lukt."

Voetbalsupporters moeten hun handen desinfecteren voordat ze het stadion binnen mogen. (Foto: Pro Shots)

Onzekerder beeld bij zaalsporten

Bij zaalsporten, waaronder handbal, is een onzekerder beeld te zien. "Over het algemeen zijn de clubs er klaar voor, maar we zien ook dat er nog veel vragen zijn", aldus een woordvoerder van het Nederlandse Handbal Verbond (NHV).

Het faciliteren van publiek lijkt hier en daar voor moeilijkheden te zorgen, aldus de NHV. "Gisteren zijn we benaderd door een club die te horen heeft gekregen dat ze de tribunes en kleedkamer niet mogen gebruiken. Dat levert weer allerlei nieuwe problemen op."

Verenigingen zijn vaak afhankelijk van de inkomsten die toeschouwers genereren. Ze vragen geld voor een kaartje, of draaien een groot deel van de omzet in de kantine. Ook worden sommige clubs bestuurd door slechts een paar mensen, die bij meer dan honderd toeschouwers verplicht alle reserveringen moeten bijhouden en de gezondheid moeten verifiëren. Dat leidt tot veel administratie voor weinig handen.

Ook de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) krijgt ongeruste signalen. "Basketbalclubs vragen zich af of de ventilatie wel goed genoeg is. En wat als we moeten spelen in een regio waar het coronavirus weer is opgelaaid?", aldus een woordvoerder.

Om zorgen weg te nemen, komt de Nederlandse Basketbal Bond volgende week met een eigen protocol, naast het algemene sportprotocol van het NOC*NSF. "Hierin beantwoorden we specifieke vragen over het basketbal. Zo hoort bij het basketbal een jurytafel, waar mensen door corona natuurlijk niet meer naast elkaar kunnen zitten. Hoe moet dat worden opgelost?"