Volgens onderzoek van Bureau Beke is er in 2019 voor zo'n 600 miljoen euro aan fietsen gestolen. Door de waardestijging is het voor georganiseerde bendes steeds aantrekkelijker om fietsen te stelen, staat in het donderdag gepubliceerde rapport Fietsdiefstal in Nederland.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). Volgens de voorzitter van SAFE, Jeroen Snijders, schiet de huidige aanpak "zowel preventief als repressief" tekort.

Het bedrag van 600 miljoen euro is een grove schatting, berekend op basis van het aantal geschatte slachtoffers van fietsendiefstal in 2019 in combinatie met het gemiddelde aankoopbedrag van een nieuwe fiets.

Volgens de Veiligheidsmonitor waren vorig jaar ruim 466.000 mensen slachtoffer van fietsendiefstal. In het rapport van Bureau Beke worden drie typen slachtoffers onderscheiden: consumenten, fietsenwinkels en fietsverhuurbedrijven.

In slechts 20 procent van de gevallen wordt er aangifte gedaan, omdat mensen er geen vertrouwen in hebben dat hun fiets ooit nog wordt teruggevonden. De mensen die aangifte doen, doen dat vooral omdat dit moet van de verzekering. In 4 procent van de gevallen wordt een fiets teruggevonden.

Georganiseerde bendes richten zich op e-bikes

De aanpak van het meest voorkomende vermogensdelict in Nederland schiet volgens het rapport tekort, terwijl het vanwege de toegenomen waarde voor criminelen aantrekkelijker wordt om fietsen te stelen.

Bureau Beke constateert dan ook dat georganiseerde bendes het steeds vaker voorzien hebben op e-bikes. Deze worden vervolgens geëxporteerd naar het buitenland. De Nationale Politie zou tijdens het onderzoek hebben laten weten geen prioriteit meer te geven aan fietsendiefstal.

Uit het rapport blijkt verder dat verzekeraars niet altijd meer in staat zijn om bepaalde fietsen te blijven verzekeren, zeker nu fietsen duurder worden. Daarom wordt er nagedacht over het heffen van jaarpremies, zoals bij auto's gebeurt.

Volgens het rapport kan er in het kader van preventie nog meer geïnvesteerd worden in bewaakte fietsenstallingen en moeten er meer opties komen om fietsen ergens aan vast te kunnen zetten.

De aanpak zou zich in eerste instantie moeten richten op het duurdere segment fietsen.