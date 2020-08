De donderdag begint op sommige plekken regenachtig. In de loop van de dag is er ruimte voor de zon, met later op de dag opnieuw kans op pittige regen- of onweersbuien.

In de loop van de ochtend trekt de regen van afgelopen nacht via het noordoosten weg uit het land. De zon breekt door en de wind neemt af.

Dit weerbeeld is echter maar van korte duur, want in de middag is er kans op een lokale, maar pittige regen- of onweersbui. De middagtemperatuur komt uit tussen de 26 en 32 graden, meldt Weerplaza.

