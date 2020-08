De politie heeft woensdag opnieuw een man opgepakt die wordt verdacht van het oproepen tot rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Eerder op woensdag werden al twee andere mannen gearresteerd.

Het gaat om een 21-jarige man uit IJsselstein. Hij zou net als de twee andere verdachten opruiende berichten op sociale media hebben geplaatst. Alle drie de verdachten zitten momenteel vast.

De politie heeft daarnaast op basis van camerabeelden een zeventienjarige jongen opgespoord en aangehouden. Hij wordt ervan verdacht stenen te hebben gegooid naar agenten en vuurwerk te hebben gegooid. Eerder werden al zeker achttien jongeren aangehouden.

Tijdens de rellen in de Utrechtse wijk bekogelden zo'n 250 tot 300 jongeren agenten en werden vernielingen aangericht. Ook werd een auto in brand gestoken.

Niet alleen in Utrecht, ook in onder andere Den Haag en Rotterdam was het afgelopen week onrustig. In beide steden zochten jongeren de confrontatie met de politie en werden vernielingen aangericht.