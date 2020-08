De politie Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vijf jongeren aangehouden vanwege ongeregeldheden in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Zo'n negentig jongeren verstoorden gedurende de avond de rust in de wijk. Ze stichtten brandjes en richtten vernielingen aan.

De politie had de rust rond middagnacht hersteld.

Een jongen van 17 uit Gouda en een man van 22 uit Dordrecht werden aangehouden voor belediging. Twee Rotterdamse jongens van vijftien en zestien jaar moesten vanwege brandstichting. mee naar het bureau. Een dertienjarige Rotterdammer werd aangehouden voor vandalisme.

Daarnaast deelde de politie bekeuringen uit voor onder meer het verstoren van de openbare orde.

De politie Rotterdam houdt er ernstig rekening mee dat de ongeregeldheden nog niet voorbij zijn.

In diverse Nederlandse steden vonden de afgelopen week rellen plaats, zoals in Den Haag, Utrecht en Amersfoort. De politie schaalt op om escalatie te voorkomen.