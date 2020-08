Advocaat Nico Meijering heeft woensdag een rechter-commissaris in het Marengo-proces gewraakt, nadat bij hem de "objectieve gerechtvaardigde" vrees van partijdigheid was ontstaan. Dat laat de advocaat desgevraagd weten na berichtgeving van De Telegraaf.

Een advocaat kan een rechter wraken als diens onpartijdigheid in twijfel wordt getrokken. Een wrakingskamer bestaande uit drie rechters oordeelt uiteindelijk of dit terecht is en de rechter moet worden vervangen.

Meijering zegt bij aanvang van het verhoor van zijn cliënt Mohamed R. de wijze van bejegening door twee rechters-commissarissen aan de kaak te hebben gesteld.

Een van die rechter-commissarissen was aanwezig bij het verhoor. De reactie van de betreffende rechter kon de vrees van partijdigheid niet wegnemen, waarop Meijering zich genoodzaakt voelde een wrakingsverzoek in te dienen.

Om wat voor bejegening het ging, wil Meijering niet zeggen. De advocaat vindt dat dit thuishoort in de rechtbank.

Advocaten van zeker tien andere verdachten in het proces tegen Ridouan T. en zijn vermeende criminele organisatie hebben zich bij het wrakingsverzoek aangesloten.

Wanneer de wrakingszitting dient, is niet duidelijk. Als het wrakingsverzoek wordt toegewezen, moet een nieuwe rechter-commissaris zich het dossier eigen maken. Dat kan vertraging tot gevolg hebben.