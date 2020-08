Het ventilatiesysteem in een verpleeghuis in Maassluis heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in het pand, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Het instituut onderschrijft de conclusies van een recent onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Zeventien bewoners en achttien medewerkers van verpleeghuis De Tweemaster raakten in juni besmet, terwijl het personeel chirurgische mondmaskers droeg. Zes bewoners overleden aan COVID-19.

De Volkskrant en EenVandaag meldden eerder dat ventilatie een belangrijke rol gespeeld zou hebben, maar volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het virus waarschijnlijk verspreid door een besmette bewoner of besmette medewerkers.

Er is onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen van De Tweemaster, maar die lijken niet de meest voor de hand liggende verspreidingsroute van het virus te zijn geweest, aldus de GGD. In de monsters is geen infectieus virus aangetroffen.

Volgens het RIVM onderstreept het onderzoek het belang van goede voorlichting over infectiepreventie en afstand houden.