Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een verdachte in beeld voor de moordaanslag op Ahmet G. in Amstelveen in maart 2019. Dat is woensdag in de rechtbank van Amsterdam naar voren gekomen tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen verdachten van het voorbereiden van een liquidatie op G.

Opvallend genoeg is het niet zeker dat de mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het voorbereiden van de moord op G., die verdacht wordt van de handel in drugs en witwassen, ook betrokken waren bij de liquidatiepoging in Amstelveen.

De officier van justitie kon hier weinig over kwijt, omdat het onderzoek naar de verdachte van de moordpoging nog in volle gang is en onderzoeksbelangen hem beletten erover uit te weiden. Het is in ieder geval nog niet duidelijk of er een verband is tussen deze verdachte, van wie de naam niet is genoemd, en de twee andere verdachten in deze zaak, Patrick van M. en Rosselo van T.

De vraag die bij de verdediging rees, is of het onderzoek naar de verdachte ontlastend is voor de verdenking tegen de twee cliënten. De officier liet weten dat, als dit het geval is, van het OM verwacht mag worden dat dit dan naar voren wordt gebracht.

Verdachten hadden beelden van potentiële doelwitten

Beide mannen werden op 9 december 2019 aangehouden en worden verdacht van het medeplegen van voorbereiding van moord. De mannen zouden filmbeelden in bezit hebben gehad van mogelijke doelwitten G. en Hassan M.

Daarnaast beschikten ze volgens het OM over peilbakens, verschillende auto's en jasjes van koeriersbedrijf DHL. Uit de aangetroffen camerabeelden blijkt dat G. eind 2018 al in de gaten werd gehouden. Uit afgeluisterde gesprekken leidt het OM af dat de verdachten G. observeerden om zijn "ritme" en "routine" in beeld te krijgen.

De mannen blijven vastzitten tot de volgende inleidende zitting in november. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor februari volgend jaar.