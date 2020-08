Het maandag afgekondigde negatieve zwemadvies voor het Noorderstrand, het Zuiderstrand en het Zwarte Pad in Scheveningen is ingetrokken, meldt de Omgevingsdienst Midden-Holland woensdag op Twitter.

Vanwege een grote stroomstoring in delen van Den Haag stopte het gemaal en moest het rioolwater in de Noordzee worden geloosd. Hierdoor werd maandagavond een negatief zwemadvies voor de locaties in Scheveningen afgekondigd. Zwemmen in het vervuilde water zou namelijk maag- en darmklachten kunnen veroorzaken.

Het zwemwater is door Rijkswaterstaat getest op de E. coli­bac­te­rie en intestinale enterococcen. Inmiddels is de kwaliteit van het water vooruitgegaan en kan er weer veilig worden gezwommen.

De lozing van het rioolwater was niet schadelijk voor het leven in de zee, meldde het Hoogheemraadschap van Delfland eerder.

De stroomstoring ontstond afgelopen maandag rond 11.00 uur in het Haagse centrum, Scheveningen en Duindorp. In totaal werden 37.000 huishoudens getroffen. Voor 4.700 huishoudens was het probleem rond het middaguur opgelost. De overige huishoudens hebben in totaal zo'n acht uur zonder stroom gezeten.

Op deze website wordt bijgehouden op welke locaties kan worden gezwommen.