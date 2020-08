De politie heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van het oproepen tot rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. Het duo, een 26-jarige man en een 22-jarige man uit Hilversum, zou berichten op sociale media hebben geplaatst die opruiend waren.

Een van de mannen wordt ook verdacht van het vernielen van een beveiligingscamera bij een winkelcentrum in de wijk.

"De maximumstraf voor opruiing is vijf jaar", zo zegt het OM. De onrust brak vorige week vrijdag in de wijk uit. De politie hield ter plaatse al achttien jongeren aan en zag zich genoodzaakt de mobiele eenheid (ME) op te roepen de situatie onder controle te krijgen.

Zo'n 250 tot 300 jongeren bekogelden de agenten met vuurwerk en richtten vernielingen aan. Eerder was het ook al onrustig in Overvecht. "Als op basis van camerabeelden of getuigenverklaringen personen kunnen worden aangemerkt als verdachte en hiervoor worden veroordeeld, zullen het OM en de gemeente Utrecht de aangerichte schade op hen proberen te verhalen", aldus het OM.