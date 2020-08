De familie van het doodgestoken tienermeisje Alice (15) heeft genoeg geld opgehaald om haar in Brazilië te begraven. Er was 20.000 euro nodig voor de repatriatie, en dat bedrag is woensdag binnen.

Het meisje zal begraven worden in haar geboortestad Manaus. Op de pagina van de crowdfunding staat dat de familie "nooit had durven dromen" dat de kosten gedekt zouden worden. "De familie dankt iedereen voor hun bijdrage uit de bodem van hun hart."

De Schiedamse Alice is vorige week in een woning in Rotterdam doodgestoken. Een zestienjarig meisje is opgepakt en wordt verdacht van doodslag of moord. Het juridische verschil is of ze het met voorbedachten rade heeft gedaan.

De hechtenis van de verdachte is vrijdag met twee weken verlengd. Volgens meerdere media zou ze Alice van school hebben gekend.