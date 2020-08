Voor een deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland is dinsdagavond opnieuw een noodbevel afgegeven vanwege jongeren die voor ongeregeldheden zorgen. Volgens een politiewoordvoerder zijn ten minste vijf personen aangehouden.

Er werd onder meer iemand aangehouden die eerder op de avond een scooter van de politie in brand stak onder de Marnixbrug. Ook werden personen aangehouden voor overtreding van het noodbevel of het niet kunnen legitimeren.

Het is de vijfde avond op rij dat grote groepen jongeren voor onrust zorgen in delen van Utrecht. De politie vermoedt dat het om dezelfde jongeren gaat als eerdere dagen.

De onrust begon rond 21.00 uur, toen groepen jongeren zich verzamelden in de wijk Ondiep. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Het noodbevel werd rond 22.00 uur uitgevaardigd voor de omgeving van de Rijnbaan. De situatie is rond middernacht rustiger, maar de politie blijft aanwezig om te voorkomen dat het opnieuw tot ongeregeldheden en vernielingen komt.

Het is al dagen onrustig in verschillende Utrechtse wijken. De laatste vijf dagen werden iedere avond aanhoudingen verricht onder jongeren die wilden rellen. Er werd onder meer met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Daarbij raakte zaterdag één agent lichtgewond. Ruim de helft van de arrestanten kwam niet uit de wijk.

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten besloot vervroegd terug te keren van zijn vakantie vanwege de onrust in zijn stad.

Ook in Rotterdam onrustig door onlusten

In Rotterdam-Feijenoord was het dinsdagavond ook onrustig door groepjes jongeren die de confrontatie met de politie zochten, meldt RTV Rijnmond. Er werden meerdere scooters in brand gestoken.

Even na middernacht kreeg de politie de controle terug in de wijk. Drie minderjarigen werden aangehouden.