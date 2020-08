Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdagavond dringend geadviseerd om thuis geen feestjes meer te geven. Maar gaat die landelijke maatregel wel ver genoeg? Volgens Rutte is een "proportionele" lokale aanpak voor nu voldoende.

"In steden waar de cijfers fors oplopen, zijn forse maatregelen nodig", aldus Rutte tijdens de persconferentie. "Dat is wat we willen: lokaal waar het kan, landelijk waar het moet."



Volgens Rutte moeten er proportionele maatregelen genomen worden: "Amsterdam komt dadelijk met maatregelen die te maken hebben met de precieze situatie daar. Landelijk zeggen wij dat feesten met veel aanwezigen niet verstandig zijn."

"De verschillende maatregelen per stad of regio maken het mogelijk preciezer op te treden tegen het virus. Sommige maatregelen kun je simpelweg niet landelijk nemen", voegde De Jonge eraan toe. "In iedere regio zijn voorbeelden waar we van kunnen leren, zo bouwen we verder aan de regionale gereedschapskist."

Quarantaineplicht uiterste landelijke maatregel

Rutte benadrukte tijdens de persconferentie onder meer dat het aantal besmettingen en aantal ziekenhuisopnames snel toenemen. Met name bij borrels, familiebijeenkomsten en feestjes raken veel Nederlanders besmet. Daarom geldt voortaan een maximum van zes gasten bij iemand thuis, waarbij ook de 1,5 meter gewaarborgd moet worden.

Als uiterste maatregel wordt onderzocht of quarantaine verplicht kan worden gesteld. "Het is een stok achter de deur, het zal alleen in bepaalde gevallen voorkomen", aldus De Jonge. "De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben die maatregelen wél nodig."