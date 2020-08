De advocaat van Issam B., getuige in het proces tegen Richard R., zegt dat er geen sprake is van beïnvloeding van haar cliënt door advocaat Leon van Kleef, die R. bijstaat. Het Openbaar Ministerie (OM) suggereerde dit eerder op dinsdag in de rechtbank van Amsterdam.

Tijdens het verhoor van B. en zijn broer Youssef B., in juni van dit jaar, werd duidelijk dat zij over processtukken beschikten. Deze waren door Van Kleef verstrekt aan de advocaat van Issam B., Nancy Dekens. Dit gebeurde op haar verzoek.

Beide broers, die ook verdachte zijn in het proces tegen R., beter bekend als 'Rico de Chileen', beriepen zich in eerste instantie op hun verschoningsrecht. Dat is het recht om geen vragen te beantwoorden. Later lieten zij weten alsnog bereid te zijn om te verklaren.

Dekens laat in een verklaring weten dat zij het OM om informatie had gevraagd, om de procespositie van haar cliënt te kunnen bepalen. Zij oordeelde dat Issam B. zich bij elke vraag die hem gesteld zou worden zou kunnen beroepen op zijn verschoningsrecht. Ze adviseerde hem dan ook om dit te doen.

Dekens kreeg echter te horen dat Van Kleef alleen vragen wilde stellen over de tegen haar cliënt gerichte infiltratieactie van de politie. Van Kleef wilde weten of de undercoveragenten Issam B. wellicht hadden aangezet tot criminele activiteiten.

Dekens zegt dat ze het proces-verbaal over dat 'Werken onder Dekmantel' niet had gekregen van het OM, terwijl dat volgens haar wel had gemoeten. Zij heeft die stukken op haar verzoek alsnog van Van Kleef gekregen. Daarop besloten de broers alsnog dat zij wilden verklaren.

OM stelt dat Van Kleef getuigen heeft beïnvloed

Het OM zei daar op de zitting over dat Van Kleef "bepalend" was in het verstrekken van de stukken en dat hij de getuigen hiermee heeft beïnvloed. "De waarde van de inhoud van deze getuigenverklaringen is daarmee wat ons betreft teruggebracht naar nul", aldus de officier van justitie.

Die constatering wordt niet door Dekens gedeeld. "Voor alle duidelijkheid: van beïnvloeding van Issam door mr. Van Kleef is geen enkele sprake geweest", aldus Dekens. "Zijn verklaring is in vrijheid tot stand gekomen."

De kwestie ligt gevoelig doordat het OM in het Marengo-proces naar voren heeft gebracht dat advocaten geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan leden van de criminele organisatie van Ridouan T. Van Kleef is een de advocaten die worden genoemd.

Van Kleef was dinsdag dan ook getergd door de opmerking van het OM en sprak van een "gecoördineerde aanval en karaktermoord".