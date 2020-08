De landelijke hittegolf is na dertien dagen officieel ten einde gekomen, meldt Weerplaza. Met een temperatuur van 24 graden in De Bilt was het dinsdag niet warm genoeg om de hittegolf een vervolg te geven. Daarvoor moest het minstens 25 graden worden.

Kenmerkend voor de hittegolf, die van 5 tot en met 17 augustus duurde, waren de tropische temperaturen: op negen dagen kwam het kwik boven de 30 graden uit.

"We hebben nog nooit eerder zeven achtereenvolgende dagen gehad met temperaturen van boven de 30 graden, en nu waren het er zelfs acht", vertelt meteoroloog Raymond Klaassen. "Dat is heel bijzonder."

De warmste dag in De Bilt was zaterdag 8 augustus: het werd toen 34,6 graden. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 waren de temperaturen zo hoog op 8 augustus.

De hittegolf van de afgelopen weken is de langste die ooit werd gemeten in de maand augustus. Bij het oude record van begin augustus 2004 ging het om tien dagen. De langste gemeten landelijke hittegolf duurde in totaal zestien dagen. Deze begon op 15 juli 2006.

Regionale hittegolven in vier provincies

Hoewel de landelijke hittegolf nu voorbij is, zijn er in vier provincies nog wel regionale hittegolven actief. Klaassen verwacht dat Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland er na dinsdag nog twee dagen bij kunnen tellen.

Klaassen verwacht met uitzondering van donderdag - "een uitschieter" - op korte termijn geen hoge temperaturen meer. De meteoroloog vertelt dat het vanaf zondag weer koeler zal zijn. Het wordt die dag 20 graden in het midden van Nederland.