Het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft een waarschuwing opgelegd aan een arts voor het uitvoeren van euthanasie op een demente, wilsonbekwame vrouw in 2017. De arts zou niet zorgvuldig genoeg hebben gehandeld in de procedure in aanloop hiernaartoe, zo oordeelt het tuchtcollege dinsdag.

De patiënte kampte al sinds 2007 met klachten als vergeetachtigheid en paniek. In 2010 kreeg ze de diagnose dat ze zeer waarschijnlijk alzheimer had.

In een schriftelijke wilsverklaring heeft de vrouw toen vastgelegd dat ze euthanasie wilde bij opname in een verpleeghuis. In 2017 startte de familie het traject, toen de vrouw al enige tijd was opgenomen.

De arts heeft uitgebreid met de familie gesproken, zo schetst het tuchtcollege. Een andere specialist gaf echter een negatief advies; de specialist vroeg zich af of de dementie niet in een zo vergevorderd stadium was dat "van actueel lijden geen sprake meer was".

De nu gewaarschuwde arts heeft een collega om advies gevraagd en wilde met deze persoon tot een "gezamenlijke reflectie komen". Hier wordt de arts nu voor op de vingers getikt. Volgens het tuchtcollege kan de bevinding van de collega van de vrouw niet dienen als alternatief voor het rapport van de specialist.

Het tuchtcollege vindt wel dat een waarschuwing op zijn plaats is, mede doordat de arts "grote inzet en betrokkenheid heeft getoond en zich in deze procedure toetsbaar heeft opgesteld". Hierbij speelt ook mee dat er veel tijd zit tussen het handelen en het indienen van de tuchtklacht.