De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag een 23-jarige man opgepakt op verdenking van witwassen, zo wordt dinsdag gemeld. De verdachte zou sinds 2018 voor 1 miljoen euro cash horloges hebben gekocht met geld dat vermoedelijk afkomstig is uit "criminele bronnen".

Een woning in Amsterdam en een hotelkamer in Den Haag zijn doorzocht. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie.

"De verdachte is beroepsmatig horlogehandelaar en heeft ook verzuimd ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen", aldus de FIOD.

Het onderzoek naar de twintiger startte toen meerdere juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties meldden.

"Door goederen te kopen van gelden die met misdaad zijn verkregen of door dit te investeren worden criminele verdiensten witgewassen. Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld", zo legt de FIOD uit.