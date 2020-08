Bij het Noorder- en Zuiderstrand van het Haagse Scheveningen geldt er sinds maandagavond een negatief zwemadvies. Vanwege een grote stroomstoring in delen van de stad stopte het gemaal en moest het rioolwater op de Noordzee worden geloosd, meldt de gemeente dinsdag.

Mensen hebben anders grote kans op maag- en darmklachten. De Haagse reddingsbrigade meldde maandagavond al dat er per direct een zwemverbod rondom de beide havenhoofden was ingesteld, omdat de waterzuivering door de stroomstoring was getroffen en er besloten was deze te laten overstorten.

De stroomstoring ontstond rond 11.00 uur in het Haagse centrum, Scheveningen en Duindorp. In totaal waren 37.000 huishoudens getroffen. Voor 4.700 huishoudens was het probleem rond het middaguur al opgelost. De overige huishoudens hebben in totaal zo'n acht uur zonder stroom gezeten.

Vanwege de storing besloten sommige winkels in het Haagse centrum de deuren te sluiten, omdat bijvoorbeeld de kassa's en pinautomaten het niet meer deden. Ook was de gemeente tijdelijk niet bereikbaar via het servicenummer 14070.

Rond 19.00 uur waren de problemen met de stroomvoorziening opgelost en werden klanten per wijk weer aangesloten. Het oplossen van de storing duurde langer dan verwacht, doordat de schade groter bleek dan aanvankelijk gedacht.