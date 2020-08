Het is dinsdag in het grootste deel van het land bewolkt en in het oosten kan lokaal onweer voorkomen. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon.

Dinsdag begint met vrij veel bewolking en over het hele land kunnen er verspreid buien vallen.

Overdag ziet het weerbeeld er beter uit en is er ruimte voor de zon tussen de buien door. De middagtemperatuur komt uit tussen de 21 en 25 graden.

In de loop van de dag verandert de zuidwestenwind van matig naar vrij krachtig, meldt Weerplaza.

