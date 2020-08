De gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben afzonderlijk maandagavond noodbevelen afgekondigd voor delen van hun stad. Jongeren verzamelden zich op verschillende plekken om voor ongeregeldheden te zorgen.

In Amersfoort gaat het om het gebied rondom de wijk Kruiskamp en het beeld van De Stier op de Flierbeeksingel, nadat jongeren elkaar via sociale media aanspoorden om zich daar te verzamelen en "rotzooi te trappen". Tot dusver is één arrestatie verricht. De rust zou inmiddels zijn teruggekeerd.

De gemeente Utrecht heeft een noodbevel afgegeven voor de wijk Zuilen en de omgeving van de Marnixlaan. Ook in de omgeving van Hoograven geldt een noodbevel. Jongeren bekogelen volgens de gemeente de politie met stenen en vuurwerk. In de wijk Zuilen werd een scooter in brand gestoken, schrijft RTV Utrecht. Het is onbekend of er in Utrecht ook aanhoudingen zijn verricht.

Personen die niet in de buurt wonen, worden verzocht het gebied te verlaten.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland liet eerder op de avond weten dat er tot dusver sprake was van een relatief rustige sfeer. "Wij treden op als dat noodzakelijk is, net zoals in Den Haag en Utrecht bij soortgelijke oproepen is gedaan."

In Amersfoort hadden jongeren opgeroepen om bij het beeld De Stier te verzamelen. Op sociale media werden leuzen als "we gaan dingen opblazen" gedeeld, bevestigt de politie. Regiopartner Regio15 meldt dat de politie in sommige straten in groten getale aanwezig is en de jongeren sommeert om te vertrekken.

Eerder ook ongeregeldheden in Utrecht en Den Haag

Door de oproep lijkt Amersfoort de derde stad te worden waar het onrustig wordt door rellende jongeren. Vorige week werd veel schade aangericht in de Haagse Schilderswijk, waar brandjes werden gesticht, brandkranen werden opengedraaid en zwaar vuurwerk werd afgestoken. Daarnaast werden agenten bekogeld met stenen en eieren en moest de mobiele eenheid van de politie eraan te pas komen.

Daarna werd het ook in Utrecht onrustig. Op meerdere plaatsen in Overvecht en Kanaleneiland kwam het tot ongeregeldheden tussen jongeren en de politie. Eén agent raakte daarbij lichtgewond. In beide steden werden zeker vijftig jongeren gearresteerd.

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten had geen goed woord over voor de rellen van afgelopen weekend in zijn stad. "Het geweld dat is gebruikt kan absoluut niet. We moeten de daders dan ook hard aanpakken", zo zei de burgemeester maandag bij Radio M Utrecht.