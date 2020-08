Er is opnieuw een drenkeling van de Watersnoodramp geïdentificeerd met behulp van DNA-onderzoek, zo meldt de politie maandag. Het gaat om Johannes Garstenveld, een bemanningslid van het schip de Westland.

Het lichaam van de man spoelde enkele weken voor dat van kapitein Andries Penning aan. Zijn lichaam werd vorig jaar officieel geïdentificeerd. Daardoor ontstond het vermoeden dat de tot nu onbekende overblijfselen ook van een bemanningslid van de Westland moesten zijn.

De afgelopen maanden heeft rechercheur Miranda Wahle zich ingezet om de nabestaanden van de overige bemanningsleden te vinden. "Dit is moeilijker dan je in eerste instantie zou denken. Ik raakte verzand in allerlei ingewikkelde stamboomconstructies", zegt ze.

Uiteindelijk is DNA afgenomen van de kinderen van de broers van Garstenveld. Er kon toen nog niet met 100 procent zekerheid worden gezegd dat het inderdaad om hem ging. Daarvoor was een DNA-monster van de "vrouwelijke lijn" nodig, aldus de politie.

Een neef van Garstenveld - de zoon van de zus van zijn moeder - wilde meewerken aan het onderzoek en zijn DNA heeft uitsluitsel gegeven. "Dit blijkt een match!", zo zegt Wahle.

Garstenveld werd in 1922 geboren. Hij bevond zich op het schip de Westland, dat tijdens de Watersnoodramp verging. De politie heeft in 2011 alle anonieme graven van 1953 en later geopend en botfragmenten afgenomen in de hoop het DNA veilig te stellen.