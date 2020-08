De grijze Mazda 3 die eerder in beslag werd genomen, is volgens de politie zeer waarschijnlijk de auto waarmee de veertienjarige Tamar uit Marken eind vorige maand is doodgereden. Dat maakt de politie donderdag bekend.

De auto heeft een Duits kenteken en is ook in Duitsland aangetroffen. "Nadat de auto naar Nederland werd gebracht, heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek gedaan", zo legt de politie uit.

Op de auto zijn sporen gevonden die wijzen op betrokkenheid bij het ongeval. De politie weet ook wie de eigenaar van de auto is. Onbekend is nog of deze persoon tijdens het fatale ongeval ook in het voertuig reed. "De eventuele betrokkenheid van de eigenaar wordt nu door het rechercheteam onderzocht."

Eerder waren al beelden verspreid van het voertuig. Hierop was te zien dat twee inzittenden in de nacht van het ongeval op een parkeerplaats uitstapten en de voorkant van de auto bestudeerden. Daarna zijn ze weggereden.

Tamar was op 25 juli na een discussie over bedtijd in haar eentje naar buiten gegaan. Haar ouders waren meteen naar haar gaan zoeken, maar troffen hun dochter in het donker niet meer aan.

Politieagenten vonden het lichaam van het meisje enkele uren later in de berm van de Zeedijk. Deze donkere weg verbindt Marken met Zuiderwoude. Sporenonderzoek wees al snel uit dat de tiener aangereden was. Waarschijnlijk was Tamar op slag dood, zo zei de politie.