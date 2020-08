De 62-jarige man die eerder is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een enorme goudroof in Rotterdam, blijkt na onderzoek niets te maken te hebben gehad met het misdrijf. De zaak tegen hem is geseponeerd, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Ron Schouten (volledige naam op verzoek) kreeg in oktober vorig jaar lucht van de beroving toen een koper meldde dat zijn aangeschafte goud helemaal geen goud was, zo meldt Rijnmond op basis van bronnen.

Schouten werkte voor TOV Hazel, een bedrijf dat goud inkoopt en verkoopt en de staven had opgeslagen in het HBU-pand aan de Coolsingel in Rotterdam.

Er zouden geen sporen van inbraak in het pand zijn aangetroffen, wat het beeld geeft dat de dader of daders hulp kregen van binnenuit. Schouten werd in december vorig jaar opgepakt. Advocaat Michiel Kuyp legt namens zijn cliënt uit dat de handelaar volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de man onschuldig is. Hij was al eerder op vrije voeten gesteld. "Hij zal niet worden vervolgd en krijgt een schadevergoeding", aldus Kuyp.

Het is niet bekend of het OM nog andere verdachten op het oog heeft. Bronnen melden aan Rijnmond dat er twee hoofdverdachten zijn aangemerkt. Het zou gaan om iemand die werkzaam is voor TOV Hazel en iemand die werkzaam was voor de beheerder van de kluizen waarin het goud lag. Zij zijn voor de roof werd ontdekt al naar Dubai vertrokken.

De waarde van de gestolen goudstaven zou mogelijk kunnen oplopen tot 40 miljoen euro, wat een van de grootste goudroven in de Nederlandse geschiedenis zou zijn.