Op zondagavond is een onweersfront vanuit het zuiden over Nederland getrokken. Bij de diverse Veiligheidsregio's kwamen veel meldingen binnen van wateroverlast en stormschade, maar de schade lijkt mee te vallen.

Onweersbuien met veel hagel, windstoten tot 75 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd, dat was de voorspelling. Het KNMI had al code geel voor heel Nederland afgekondigd, maar veranderde dat in de loop van de avond in code oranje voor achtereenvolgens de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland (tot 19.00 uur), Noord-Holland, Utrecht, Flevoland (tot 22.00 uur), Overijssel (tot 23.00 uur), Drenthe en Friesland (tot 01.00 uur).

In Breda kwam een gezin met de schrik vrij (Foto: Pro Shots)

Straten onder water in veel steden in Noord-Holland

Volgens Omroep West viel de schade in Zuid-Holland mee, in Wassenaar braken twee takken van bomen af. In Breda in Noord-Brabant is een gezin met een jong kind met de schrik vrijgekomen toen een grote boom op de motorkap van hun auto viel, zo meldt Omroep Brabant.

In Noord-Holland heeft het onweer en de regen op diverse plekken geleid tot wateroverlast, zegt NH Nieuws. Zo stonden straten onder water in onder meer Haarlem, Heemstede, IJmuiden, Beverwijk en Hoorn.

Kijken naar het onweer vanaf het strand in Zoutelande (Foto: NU.nl/Jeroen Gadella)

Schiphol tot twee keer korte tijd stilgelegd

Op Schiphol zijn zondagavond tot twee keer toe de afhandeling van vliegtuigen voor een kwartier stilgelegd. Landen was niet meer verantwoord. Vliegtuigen op weg naar Schiphol moesten rondjes vliegen boven Flevoland en Zuid-Holland. Een Boeing 737 van de KLM uit Rome is na enkele landingspogingen uitgeweken naar Groningen Airport Eelde.

In Utrecht zijn tientallen meldingen binnengekomen van stormschade, zo meldt RTV Utrecht. Zowel in Leusden als in Woudenberg is een boom op een woning gevallen. In Overijssel is vooral de regio Twente het sterkst getroffen, zo schrijft RTV Oost. Bij twee woningen in Hengelo is de bliksem ingeslagen.

In de nacht trekken de buien weg naar het noorden. Maandag kan er in de namiddag nog een enkele onweersbui vallen.