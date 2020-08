Bij de onlusten zaterdagavond in de Utrechtse wijk Overvecht raakte één agent lichtgewond en werden 25 jongeren aangehouden. De gemeente Utrecht meldt dat burgemeester Peter den Oudsten vervroegd terugkeert van vakantie vanwege de ongeregeldheden dit weekend in de wijken Overvecht en Kanaleneiland.

Een groot deel van de arrestanten was tiener. De helft van hen kwam van buiten de wijk Overvecht. De overgrote meerderheid van hen komt wel uit Utrecht. Het is niet bekend hoeveel arrestanten er zondagmiddag nog vastzitten.

Locoburgemeester Lot van Hooijdonk schrijft in een brief aan de Utrechtse Raad dat de meeste aanhoudingen werden verricht voor het overtreden van het noodbevel.

De aanleiding voor het noodbevel was een incident eerder op de avond waarbij een groep jongeren in Overvecht de politie bekogelde met stenen, vuurwerk en fietsdynamo's. Hierbij raakte één agent lichtgewond. Vervolgens werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om het gebied schoon te vegen.

Na de inzet van de ME keerde de rust terug in de wijk. Volgens van Hooijdonk was het zaterdagavond rustiger dan de avond daarvoor. Er waren minder meldingen van vernielingen en overlast. "Feit blijft dat het gedrag van deze relschoppers onacceptabel is en niet te rechtvaardigen valt", aldus de locoburgemeester.

Eerder op zaterdag verschenen er oproepen op sociale media om 's avonds te gaan rellen in de wijk. Dit in navolging van rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en de Haagse Schilderswijk.

Mogelijk worden na onderzoek van de camerabeelden nog meer aanhoudingen verricht.