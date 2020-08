De politie zegt dat het zaterdagavond en -nacht een stuk rustiger is gebleven in de Haagse Schilderswijk. De voorgaande drie avonden richtten jongeren vernielingen aan en werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen.

De politie meldt aan NU.nl dat zaterdagavond drie mensen zijn aangehouden. Twee werden aangehouden voor belediging en één persoon voor de heling van een scooter.

Het is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen waarom het rustiger bleef dan andere nachten.

De afgelopen week was de Schilderswijk het toneel van onlusten. Onder meer een buurtcentrum brandde uit toen daar brand werd gesticht door de relschoppers. Ook gooiden jongeren met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. De onrusten begonnen woensdag, toen jongeren brandkranen opendraaiden en de confrontatie zochten met de politie.

Vrijdagavond werden nog 29 jongeren aangehouden bij de ongeregeldheden. Het merendeel van de arrestanten kwam volgens het Openbaar Ministerie niet uit de Schilderswijk, maar uit andere Haagse wijken en steden, waaronder Rotterdam. Ook waren er relschoppers uit België afkomstig.

Utrecht opnieuw onrustig

In Utrecht was het zaterdagavond voor de tweede dag op rij onrustig. Nadat relschoppers vrijdagavond voor problemen zorgden in Kanaleneiland, moesten zaterdagavond 23 mensen worden aangehouden in de Utrechtse wijk Overvecht.

In een deel van de wijk was een noodbevel van kracht. Het noodbevel werd afgegeven toen enkele honderden jongeren de politie en auto's bekogelden met vuurwerk en stenen.