De zondag wordt voorlopig de laatste warme dag en de hete periode wordt afgesloten met een paar pittige onweersbuien die in de loop van de middag en avond over het land trekken. Het KNMI heeft vanwege deze onweersbuien code geel afgekondigd voor het hele land.

Overdag zijn er zonnige perioden en ontstaan in de loop van de dag stapelwolken. Bij een matige zuidoostenwind wordt het met 26 graden in het noordwesten tot 31 graden in het oosten en zuidoosten opnieuw benauwd warm.

In de loop van de middag en avond volgen vanuit het zuid(west)en weer enkele stevige regen- en onweersbuien, lokaal met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten.

De buien vormen de overgangszone naar koelere lucht waar we op maandag mee te maken krijgen.

