In de Utrechtse wijk Overvecht zijn zaterdagavond 23 arrestaties verricht bij rellen, bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van RTV Utrecht. Vanwege de onrust is er in een deel van de wijk een noodbevel van kracht.

De arrestanten zijn aangehouden omdat ze het noodbevel negeerden of dat ze zich niet konden legitimeren bij de politie. Een aantal arrestanten moeten de nacht op het politiebureau doorbrengen, de politie kon geen aantallen geven.

Enkele honderden jongeren zijn zaterdagavond de straat opgegaan en hebben de politie en auto's bekogeld met stenen en vuurwerk. Na 23.30 uur werd het wat rustiger in het stadsdeel en lijkt de situatie onder controle, "maar we zijn nog wel aanwezig", aldus de politie.

Eerder op zaterdag verschenen er oproepen op sociale media om te gaan rellen in de wijk. Dit in navolging van rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en de Haagse Schilderswijk.

De politie hield vrijdag bij de rellen in Kanaleneiland achttien jongeren aan. In Den Haag werden 27 jongeren opgepakt.